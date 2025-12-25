В Ростовском кремле сменился директор

Директором государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» назначен Сергей Мостовой. Об этом сообщили в социальных сетях музея.

Прежний директор Никита Аникин перешел на другую работу. О смене руководства объявили сегодня на общем собрании коллектива. Ранее Сергей Мостовой был замдиректора Ростовского кремля по административно-хозяйственной части.

Господин Аникин был назначен в январе 2025 года после смерти прежнего директора Алексея Золотухина.

Антон Голицын