Памятник Сталину в Вологде оставят на территории музея вопреки решению суда

В Вологде формально исполнено решение Арбитражного суда Северо-Западного округа, признавшего недействительным контракт на установку памятника Иосифу Сталину, однако сам монумент демонтировать не будут, сообщила «Интерфаксу» гендиректор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

«Решение суда исполнено, деньги автор вернул. Изначально и памятник мы тоже вернули, но сейчас он находится в безвозмездном пользовании музея по договору о движимом имуществе», — пояснила она.

Памятник был установлен в декабре 2024 года на территории дома-музея, где Иосиф Сталин проживал в 1911—1912 годах. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отмечал, что после появления монумента посещаемость музея выросла на 53%.

Контракт на поставку памятника стоимостью 10,5 млн рублей музей заключил в сентябре 2024 года с индивидуальным предпринимателем Екатериной Ложеницыной у единственного поставщика. В июне прокуратура Вологодской области добилась признания соглашения незаконным, указав на нарушения законодательства о госзакупках. После этого стороны оспаривали решение, однако в итоге памятник остался на месте уже в новом юридическом статусе.