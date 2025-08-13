Филимонов объявил о резком росте посещаемости музея в Вологде после открытия памятника Сталину

Посещаемость музея «Вологодская ссылка» в Вологде выросла в 1,5 раза после открытия на его территории памятника Иосифу Сталину. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов со ссылкой на данные регионального минкультуры. Согласно им, в 2025 году в музее побывало 3,5 тыс. человек, а за аналогичный период прошлого года — 2,3 тыс.

Рост посещаемости составил 53%. «Работу продолжим. В этом году на обновленной Кремлёвской площади в Вологде установим памятник царю Иоанну IV Грозному. Совместно с Владыкой Саввой прорабатываем вопрос возведения памятника Преподобному Герасиму Вологодскому»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Памятник Сталину был открыт на территории музея 21 декабря 2024 года. Автор статуи — скульптор Константин Кубышкин — говорил, что итоговый эскиз монумента выбрал лично Георгий Филимонов. Сам губернатор заявлял, что решение об открытии памятника было продиктовано запросами со стороны общественности.

Полина Мотызлевская