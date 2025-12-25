Шохин раскрыл подробности закрытой встречи Путина с представителями бизнеса

Представители бизнеса на закрытой от прессы встрече с президентом Владимиром Путиным говорили о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин

Господин Шохин сообщил, что стороны обсуждали макроэкономические вопросы. «Может быть, более динамичное снижение ключевой ставки, учитывая, что инфляция меньше 6% по итогам 2025 года»,— сказал глава РСПП журналистам (цитата по ТАСС).

Александр Шохин также поделился прогнозами российского бизнеса на 2026 год. По его словам, ставка ЦБ может приблизиться к однозначному уровню, а инфляция составит 4-4,5%. Согласно простой арифметической формуле, пояснил господин Шохин, «ставка — это инфляция, умноженная на два».

Накануне РБК со ссылкой на источники писал, что среди тем встречи Владимира Путина с предпринимателями — защита собственности при оспаривании сделок приватизации, кадровая политика и социальная ответственность бизнеса, а также проблема нарастания неналоговых платежей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что встреча носит закрытый характер, поскольку на ней не исключены довольно откровенные разговоры.