РБК: бизнес на встрече с Путиным обсудит нарастание неналоговых платежей

Представители российского бизнеса на сегодняшней встрече с президентом России Владимиром Путиным планируют обсудить защиту собственности при оспаривании сделок приватизации, вопрос кадровой политики и социальной ответственности бизнеса, а также проблему нарастания неналоговых платежей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С докладами на мероприятии в том числе выступят глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин. Свое участие во встрече подтвердил изданию председатель «Деловой России» Алексей Репик. Он заявил, что во время своего выступления собирается обратить внимание Владимира Путина на необходимость стимулирования инвестиционной активности и предотвращения инвестиционного спада.

В рамках кадровой темы представители бизнеса планируют обсудить вопрос поддержки работников с семьями, а также проблемы дефицита кадров и их подготовки, сообщил источник. Другой собеседник сказал изданию, что на встрече точно будут обсуждать демографическую повестку.

Сегодняшняя встреча представителей бизнеса с Владимиром Путиным пройдет в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие меры обусловлены откровенным характером обсуждения. Предыдущая встреча президента России с предпринимателями прошла 26 мая.