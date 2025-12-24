Песков: встреча Путина с бизнесом носит закрытый характер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сегодняшняя встреча Владимира Путина с представителями бизнеса пройдет в закрытом формате. По его словам, он обусловлен откровенным характером обсуждения.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин говорил, что бизнес планирует обсудить «какие-то темы, чтобы договориться о ключевых направлениях совместной работы на следующий год» (цитата по «Интерфакс»).

В прошлый раз господин Путин общался с предпринимателями 26 мая. Тогда во встрече участвовали, в частности, гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев, глава группы «Астра» Илья Сивцев, первый вице-премьер Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов.