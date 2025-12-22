Реконструкцию нижегородской трамвайной сети планируют завершить в 2026 году

Основные работы по реконструкции трамвайной сети в Нижнем Новгороде планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов на заседании правительства 22 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы по перекладке трамвайных путей в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Работы по перекладке трамвайных путей в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он рассказал, что до конца 2025 года планируется завершить работы в нагорной части, за исключением небольшого участка, примыкающего к депо. В том числе к Новому году или в новогодние праздники планируется запуск городского кольца.

В заречной части города, также за исключением небольшого участка от депо, работы планируется завершить до конца декабря 2026 года.

Всего реконструировано уже более 102 км трамвайной сети, на 2026 год запланирован ремонт 40 км путей.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что если действительно все трамвайные пути реконструируют к концу 2026 года, то работы завершат досрочно. Останутся только тяговые подстанции. Он также поручил обеспечить в 2026 году поставку подвижного состава, с учетом скорректированных планов. Всего поставлен 141 трамвай из запланированных 170.

Ирина Швецова