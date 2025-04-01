Первый трехсекционный трамвай «МиНиН» вышел на обкатку в Нижнем Новгороде

Трехсекционный трамвай Т856 «МиНиН», произведенный на российско-белорусском заводе «Нижэкотранс» в Ворсме, впервые вышел на обкатку в Нижнем Новгороде. Как рассказали в региональном правительстве, трамвай обкатывают по маршрутам №6 и №7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Новый транспорт в марте прошел техническую экспертизу на соответствие требованиям безопасности. Теперь трамвай будут обкатывать в течение нескольких дней на тех маршрутах, где он в дальнейшем будет эксплуатироваться. Вместимость трамвая составляет более 260 человек, включая 61 место для сидения.

Директор ООО «Экологические проекты» (концессионер по модернизации трамвайной сети) Евгений Грабовский рассказал, что часть вагона производят в Беларуси, часть — на предприятии в Ворсме. Всего в Нижний Новгород в рамках концессионного соглашения поставят 26 таких вагонов.

Галина Шамберина