Нижегородские трамваи «МиНиН» хотят застраховать за 57 млн рублей

Концессионер ООО «Экологические проекты» (принадлежит АО «Корпорация развития Нижегородской области») намерен застраховать 170 новых трамваев «МиНиН» почти за 57 млн руб. Соответствующий запрос предложений опубликован на сайте госзакупок 23 декабря.

Всего по системе КАСКО хотят застраховать 144 трамвая модели Т811 и 26 трехсекционных трамваев модели Т856. В перечень включены как уже поступившие вагоны 2023-2025 годов выпуска, так и 52 штуки, запланированные к выпуску в 2026 году.

Итоги запроса предложений подведут 19 января 2026 года. Срок страхования составит один год с момента заключения договора. Страховая стоимость — от 57,2 до 138,5 млн руб. за один трамвай.

Как писал «Ъ-Приволжье», в правительстве региона рассчитывают завершить реконструкцию трамвайной сети в Нижнем Новгороде к концу 2026 года.

Галина Шамберина