Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в театре имени Пушкина

Церемония прощания с народной артисткой Верой Алентовой пройдет в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Евгений Писарев. Дата церемонии не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегодня утром Вера Алентова присутствовала на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в театре имени В. В. Маяковского. Во время панихиды актрисе стало плохо. Ее увезли на скорой. Через несколько часов стало известно о ее смерти.

Вера Алентова служила в труппе театра имени Пушкина с 1965 года и сыграла на сцене несколько десятков ролей. В 1965 году актриса дебютировала в кино в фильме «Дни летные». Широкую известность и народную любовь Вера Алентова получила благодаря роли Екатерины в картине «Москва слезам не верит». Всего фильмография актрисы насчитывает более 30 ролей.