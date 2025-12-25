Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умерла Вера Алентова

Актриса театра и кино, народная артистка РФ Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Вера Алентова

Вера Алентова

Фото: Алексей Фирсов, Коммерсантъ

Вера Алентова

Фото: Алексей Фирсов, Коммерсантъ

Сегодня утром актриса присутствовала в Театре имени Маяковского на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. СМИ сообщали, что госпоже Алентовой в какой-то момент стало плохо, ее увезли на скорой.

Вера Алентова родилась в Котласе Архангельской области. В 1960 году ее зачислили в труппу Орского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина. Там состоялся дебют на сцене, в театре госпожа Алентова проработала один сезон. В следующем году она поступила на актерский факультет школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького. С 1965 года состояла в труппе МДТ имени Пушкина. За годы карьеры сыграла на сцене несколько десятков ролей.

Актриса дебютировала в кино в 1965 году в фильме «Дни летные». В последующие годы снялась в нескольких картинах, но широкую известность получила благодаря роли в фильме «Москва слезам не верит» своего мужа Владимира Меньшова. Впоследствии артистка приняла участие еще в нескольких проектах мужа, включая «Ширли-мырли» и «Зависть богов». Всего фильмография актрисы насчитывает более 30 ролей.

Муж актрисы умер в 2021 году в возрасте 81 года. Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова — актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова.

Фотогалерея

Вера Алентова и ее роли в театре и кино

Предыдущая фотография
«Стареет наша оболочка, а душа остается юной навсегда»

«Стареет наша оболочка, а душа остается юной навсегда»

Фото: Владимир Киселев / ТАСС

С 1960 года Вера Алентова работала в Орском драматическом театре. На сцене дебютировала в спектакле «Иркутская история» по пьесе Алексея Арбузова. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова. В том же году поступила в труппу Московского драматического театра имени Пушкина&lt;br> На фото: спектакль «Незримый друг» на сцене драмтеатра имени Пушкина, 1970 год

С 1960 года Вера Алентова работала в Орском драматическом театре. На сцене дебютировала в спектакле «Иркутская история» по пьесе Алексея Арбузова. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова. В том же году поступила в труппу Московского драматического театра имени Пушкина
На фото: спектакль «Незримый друг» на сцене драмтеатра имени Пушкина, 1970 год

Фото: Михаил Строков / ТАСС

Вера Алентова в спектакле по пьесе Александра Островского «Невольницы» на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, 1972 год

Вера Алентова в спектакле по пьесе Александра Островского «Невольницы» на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, 1972 год

Фото: Михаил Строков / ТАСС

В 1979 году Вера Алентова сыграла главную роль в фильме своего мужа Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Картина стала лидером проката в СССР и получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После нее актриса стала всенародно известной

В 1979 году Вера Алентова сыграла главную роль в фильме своего мужа Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Картина стала лидером проката в СССР и получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После нее актриса стала всенародно известной

Фото: РИА Новости

В 1992 году Вера Алентова получила звание народной артистки Российской Федерации&lt;br> На фото: с Александром Ширвиндтом в спектакле «Чествование» в постановке Леонида Трушкина по пьесе Бернарда Слэйда, 1993 год

В 1992 году Вера Алентова получила звание народной артистки Российской Федерации
На фото: с Александром Ширвиндтом в спектакле «Чествование» в постановке Леонида Трушкина по пьесе Бернарда Слэйда, 1993 год

Фото: Строков Михаил / ТАСС

В 1995 году Вера Алентова снялась в фильме «Ширли-Мырли», в котором исполнила сразу четыре роли &lt;br>На фото: c артистами Федором Чеханковым (справа) и Геннадием Хазановым

В 1995 году Вера Алентова снялась в фильме «Ширли-Мырли», в котором исполнила сразу четыре роли
На фото: c артистами Федором Чеханковым (справа) и Геннадием Хазановым

Фото: Анатолий Рухадзе / ТАСС

Вера Алентова в роли Каролины в комедии «Недосягаемые» по пьесе Сомерсета Моэма, 2001 год

Вера Алентова в роли Каролины в комедии «Недосягаемые» по пьесе Сомерсета Моэма, 2001 год

Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Вера Алентова была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым (на фото). Они познакомились во время учебы Алентовой в Школе-студии МХАТ и были вместе почти 60 лет. В браке у них родилась дочь Юлия

Вера Алентова была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым (на фото). Они познакомились во время учебы Алентовой в Школе-студии МХАТ и были вместе почти 60 лет. В браке у них родилась дочь Юлия

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Вера Алентова и актер Игорь Бочкин в комедии режиссера Романа Козака «Наваждение» по пьесе Александра Галина, 2003 год

Вера Алентова и актер Игорь Бочкин в комедии режиссера Романа Козака «Наваждение» по пьесе Александра Галина, 2003 год

Фото: Александр Куров / ТАСС

В 2005 году Вера Алентова сыграла Винни в постановке Михаила Бычкова «Счастливые дни» (кадр на фото) по пьесе Сэмюэля Беккета. За эту роль она получила российскую театральную премию «Хрустальная Турандот»

В 2005 году Вера Алентова сыграла Винни в постановке Михаила Бычкова «Счастливые дни» (кадр на фото) по пьесе Сэмюэля Беккета. За эту роль она получила российскую театральную премию «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 2008 году актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Лучшая женская роль» за съемки в телесериале «И Все-таки я люблю...»

В 2008 году актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Лучшая женская роль» за съемки в телесериале «И Все-таки я люблю...»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2009 году вместе со своим мужем Владимиром Меньшовым Вера Алентова начала руководить актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. В том же году стала доцентом кафедры актерского мастерства актерского факультета ВГИКа

В 2009 году вместе со своим мужем Владимиром Меньшовым Вера Алентова начала руководить актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. В том же году стала доцентом кафедры актерского мастерства актерского факультета ВГИКа

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Вера Алентова в спектакле «Федра» по трагедии Марины Цветаевой в постановке режиссера Лукаса Хемлеба, 2009 год

Вера Алентова в спектакле «Федра» по трагедии Марины Цветаевой в постановке режиссера Лукаса Хемлеба, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

Вера Алентова в роли Надежды Чебоксаровой в спектакле «Бешеные деньги» по комедии Александра Островского в постановке режиссера Романа Козака, 2010 год

Вера Алентова в роли Надежды Чебоксаровой в спектакле «Бешеные деньги» по комедии Александра Островского в постановке режиссера Романа Козака, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

В 2011 году состоялась премьера спектакля Юлии Меньшовой «Любовь. Письма». Вера Алентова и Владимир Меньшов сыграли в нем главные роли &lt;br>На фото: Вера Алентова празднует свое 70-летие на сцене Театра имени Пушкина

В 2011 году состоялась премьера спектакля Юлии Меньшовой «Любовь. Письма». Вера Алентова и Владимир Меньшов сыграли в нем главные роли
На фото: Вера Алентова празднует свое 70-летие на сцене Театра имени Пушкина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В последние годы Вера Алентова играла в нескольких спектаклях в Театре имени Пушкина: «Ложные признания», «Семейка Краузе», «Апельсины &amp; лимоны» (на фото)

В последние годы Вера Алентова играла в нескольких спектаклях в Театре имени Пушкина: «Ложные признания», «Семейка Краузе», «Апельсины & лимоны» (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

За свою карьеру актриса сыграла более чем в 30 фильмах. Последний раз артистка снималась в киноленте Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина&lt;br> На фото: с режиссером, оператором Михаилом Аграновичем, 2019 год

За свою карьеру актриса сыграла более чем в 30 фильмах. Последний раз артистка снималась в киноленте Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина
На фото: с режиссером, оператором Михаилом Аграновичем, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса &lt;br>На фото: Вера Алентова на церемонии прощания со своим мужем Владимиром Меньшовым

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса
На фото: Вера Алентова на церемонии прощания со своим мужем Владимиром Меньшовым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вера Алентова награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Отмечена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру». Является обладательницей премии Брюссельского международного кинофестиваля «Сан-Мишель», российской театральной премии «Хрустальная Турандот» и ТЭФИ

Вера Алентова награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Отмечена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру». Является обладательницей премии Брюссельского международного кинофестиваля «Сан-Мишель», российской театральной премии «Хрустальная Турандот» и ТЭФИ

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года на 84-м году жизни

Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года на 84-м году жизни

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Следующая фотография
1 / 20

«Стареет наша оболочка, а душа остается юной навсегда»

Фото: Владимир Киселев / ТАСС

С 1960 года Вера Алентова работала в Орском драматическом театре. На сцене дебютировала в спектакле «Иркутская история» по пьесе Алексея Арбузова. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова. В том же году поступила в труппу Московского драматического театра имени Пушкина
На фото: спектакль «Незримый друг» на сцене драмтеатра имени Пушкина, 1970 год

Фото: Михаил Строков / ТАСС

Вера Алентова в спектакле по пьесе Александра Островского «Невольницы» на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, 1972 год

Фото: Михаил Строков / ТАСС

В 1979 году Вера Алентова сыграла главную роль в фильме своего мужа Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Картина стала лидером проката в СССР и получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После нее актриса стала всенародно известной

Фото: РИА Новости

В 1992 году Вера Алентова получила звание народной артистки Российской Федерации
На фото: с Александром Ширвиндтом в спектакле «Чествование» в постановке Леонида Трушкина по пьесе Бернарда Слэйда, 1993 год

Фото: Строков Михаил / ТАСС

В 1995 году Вера Алентова снялась в фильме «Ширли-Мырли», в котором исполнила сразу четыре роли
На фото: c артистами Федором Чеханковым (справа) и Геннадием Хазановым

Фото: Анатолий Рухадзе / ТАСС

Вера Алентова в роли Каролины в комедии «Недосягаемые» по пьесе Сомерсета Моэма, 2001 год

Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Вера Алентова была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым (на фото). Они познакомились во время учебы Алентовой в Школе-студии МХАТ и были вместе почти 60 лет. В браке у них родилась дочь Юлия

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Вера Алентова и актер Игорь Бочкин в комедии режиссера Романа Козака «Наваждение» по пьесе Александра Галина, 2003 год

Фото: Александр Куров / ТАСС

В 2005 году Вера Алентова сыграла Винни в постановке Михаила Бычкова «Счастливые дни» (кадр на фото) по пьесе Сэмюэля Беккета. За эту роль она получила российскую театральную премию «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 2008 году актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Лучшая женская роль» за съемки в телесериале «И Все-таки я люблю...»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2009 году вместе со своим мужем Владимиром Меньшовым Вера Алентова начала руководить актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. В том же году стала доцентом кафедры актерского мастерства актерского факультета ВГИКа

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Вера Алентова в спектакле «Федра» по трагедии Марины Цветаевой в постановке режиссера Лукаса Хемлеба, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

Вера Алентова в роли Надежды Чебоксаровой в спектакле «Бешеные деньги» по комедии Александра Островского в постановке режиссера Романа Козака, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

В 2011 году состоялась премьера спектакля Юлии Меньшовой «Любовь. Письма». Вера Алентова и Владимир Меньшов сыграли в нем главные роли
На фото: Вера Алентова празднует свое 70-летие на сцене Театра имени Пушкина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В последние годы Вера Алентова играла в нескольких спектаклях в Театре имени Пушкина: «Ложные признания», «Семейка Краузе», «Апельсины & лимоны» (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

За свою карьеру актриса сыграла более чем в 30 фильмах. Последний раз артистка снималась в киноленте Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина
На фото: с режиссером, оператором Михаилом Аграновичем, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса
На фото: Вера Алентова на церемонии прощания со своим мужем Владимиром Меньшовым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вера Алентова награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Отмечена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру». Является обладательницей премии Брюссельского международного кинофестиваля «Сан-Мишель», российской театральной премии «Хрустальная Турандот» и ТЭФИ

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года на 84-м году жизни

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Смотреть

Новости компаний Все