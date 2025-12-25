Умерла Вера Алентова

Актриса театра и кино, народная артистка РФ Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Фото: Алексей Фирсов, Коммерсантъ Вера Алентова

Сегодня утром актриса присутствовала в Театре имени Маяковского на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. СМИ сообщали, что госпоже Алентовой в какой-то момент стало плохо, ее увезли на скорой.

Вера Алентова родилась в Котласе Архангельской области. В 1960 году ее зачислили в труппу Орского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина. Там состоялся дебют на сцене, в театре госпожа Алентова проработала один сезон. В следующем году она поступила на актерский факультет школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького. С 1965 года состояла в труппе МДТ имени Пушкина. За годы карьеры сыграла на сцене несколько десятков ролей.

Актриса дебютировала в кино в 1965 году в фильме «Дни летные». В последующие годы снялась в нескольких картинах, но широкую известность получила благодаря роли в фильме «Москва слезам не верит» своего мужа Владимира Меньшова. Впоследствии артистка приняла участие еще в нескольких проектах мужа, включая «Ширли-мырли» и «Зависть богов». Всего фильмография актрисы насчитывает более 30 ролей.

Муж актрисы умер в 2021 году в возрасте 81 года. Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова — актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова.