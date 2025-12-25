В Ростове ограничат проезд грузовиков по Александровскому мосту

С 17 января 2026 года власти Ростова введут весовые ограничения для проезда по Александровскому мосту через Кизитеринку. Транспорту массой свыше 26 тонн запретят въезжать на мост по ул. Сарьяна. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, виадук требует сохранения, а ограничение нагрузки станет мерой по его защите. В 2024 году ростовские власти заявили о необходимости капитального ремонта объекта. Начало проектных работ запланировано на 2026 год.

Валентина Любашенко