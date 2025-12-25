В Ростовской области готовят площадку для седьмой ветроэлектростанции

ВетроОГК-3 из контура «Росатом Возобновляемая энергия» завершила тендер на подготовку участка для строительства Вербной ветроэлектростанции в Морозовском районе Ростовской области. Об этом сообщается на портале «РосТендер».

Согласно опубликованным данным, начальная стоимость проекта составляет 13,3 млн руб. Подрядчик проведет испытания грунтов на площадках для размещения ветроэнергетических установок под номерами 7, 18, 23, 27, 35 рядом с хуторами Грузинов и Козинка.

О планах строительства Вербной ВЭС впервые объявили летом 2024 года. На выставке «Иннопром-2024» власти Ростовской области и «Росатом» подписали соглашение о создании ветропарка. Станция мощностью 100 МВт станет седьмой ветрогенерирующей установкой на Дону.

Региональное правительство планирует запустить объект в 2027 году. Гондолы и башни для ветроустановок произведут на предприятиях Волгодонска.

Исполнителя тендера определят до 29 декабря 2025 года.

Валентина Любашенко