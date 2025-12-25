Новошахтинск атакован украинскими беспилотниками

В Новошахтинске произошли взрывы в результате воздушной атаки, по предварительной информации погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Информация на данный момент уточняется. Службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания.

Глава региона попросил не снимать и не выкладывать фото- и видеоматериалы с места происшествия.

Наталья Белоштейн