Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новошахтинск атакован украинскими беспилотниками

В Новошахтинске произошли взрывы в результате воздушной атаки, по предварительной информации погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация на данный момент уточняется. Службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания.

Глава региона попросил не снимать и не выкладывать фото- и видеоматериалы с места происшествия.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все