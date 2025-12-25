В поселке Балезино вернули тепло во все дома

Во всех многоквартирных домах, школе и доме культуры в поселке Балезино в Удмуртии восстановили подачу отопления после аварии на теплосетях. Об этом в Telegram написал глава региона Александр Бречалов.

«Коммунальщики обходят всех жителей частного сектора»,— говорится в сообщении. Он поблагодарил всех, кто работал в мороз для восстановления отопления в поселке.

Напомним, сегодня утром 1,1 тыс. жителей поселка Балезино остались без отопления после того, как в теплосети врезался грузовик. Оно было отключено в восьми многоквартирных домах, школе №2, детдоме и доме культуры «Дружба». В школах №3 и №5 были развернуты пункты временного размещения.

Коммунальщики сразу приступили к устранению последствий аварии. К ситуации подключились региональные власти, в частности премьер Удмуртии Роман Ефимов и зампредседателя правительства Игорь Асабин. После заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) был введен режим повышенной готовности.

К 10:30 в половину многоквартирных домов, школу и дом культуры вернули отопление. Аварийные бригады запустили центральный тепловой пункт. Гидрометцентр Удмуртии ночью 25 декабря зафиксировал температуру в районах республики до -32 градусов.