960 жителей Удмуртии остались без тепла после ДТП с фурой на сетях

Шесть многоквартирных домов, школа №2, детдом и дом культуры — 960 человек — остались без отопление в поселке Балезино после того, как фура снесла компенсатор теплосети. Об этом в Telegram сообщил глава района Юрий Новойдарский.

Фото: Юрий Новойдарский, Telegram

«Развернуты пункты временного размещения в школах №3 и №5. Сегодня занятия в школах №2 и №3 отменены. Детские сады в микрорайоне стройки принимают детей»,— написал он.

Поврежденный участок отключен для ремонта. На месте находятся экстренные службы, работают местные коммунальщики. В поселок дополнительно направлены бригады из Глазова и Ижевска.

Анастасия Лопатина