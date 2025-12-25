В четыре многоквартирных дома, школу и дом культуры в Балезино вернули тепло, сообщил премьер министр Удмуртии Роман Ефимов в Тelegram. Аварийные бригады запустили центральный тепловой пункт.

Он добавил, что в ближайшее время тепло дадут в оставшиеся дома по временной схеме теплоснабжения. Работы продолжатся до полного восстановления сетей.

Напомним, часть жителей в поселке Балезино остались без отопления после того, как фура снесла компенсатор теплосети. Для жителей, оставшихся без теплоснабжения, организованы пункты временного размещения в школах № 3 и № 5. «Сегодня занятия в школах №2 и №3 отменены. Детские сады в микрорайоне стройки принимают детей»,— написал глава района Юрий Новойдарский в Telegram.

Он добавил, что сейчас на месте аварии работают коммунальщики. На помощь приехали специалисты из Глазова, ожидается бригада из Ижевска. Большегрузный автомобиль убран с места аварии.

В связи с аварией на теплосетях в Балезино было проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил Роман Ефимов в Telegram, в поселке ввели режим повышенной готовности.

По данным регионального Гидрометцентра, ночью 25 декабря температура в отдельных районах Удмуртии опустилась до -32 градусов. Днем ожидается до -25 градусов. Ветер — 3-8 м/с. Местами прогнозируется гололедица.

Анастасия Лопатина