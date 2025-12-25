В Балезино введен режим повышенной готовности из-за отключения отопления

В связи с аварией на теплосетях в Балезино проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов в Telegram, в поселке введен режим повышенной готовности.

«Сейчас аварийные бригады переподключают трубы, подающие тепло. В помощь местным службам — специалисты РИР и Т Плюс, дополнительно дежурят энергетики»,— отметил господин Ефимов.

По уточненным данным, без отопления остались 1,1 тыс. жильцов 8 многоквартирных домов, РДК и школы №2. Отопление в детском доме сохранено. Ситуацию координирует заместитель председателя правительства Игорь Асабин.

Напомним, часть жителей в поселке Балезино остались без отопления после того, как фура снесла компенсатор теплосети. Для жителей, оставшихся без теплоснабжения, организованы пункты временного размещения в школах № 3 и № 5. «Сегодня занятия в школах №2 и №3 отменены. Детские сады в микрорайоне стройки принимают детей»,— написал глава района Юрий Новойдарский в Telegram.

Он добавил, что сейчас на месте аварии работают коммунальщики. На помощь приехали специалисты из Глазова, ожидается бригада из Ижевска. Большегрузный автомобиль убран с места аварии.

По данным регионального Гидрометцентра, ночью 25 декабря температура в отдельных районах Удмуртии опустилась до -32 градусов. Днем ожидается до -25 градусов. Ветер — 3-8 м/с. Местами прогнозируется гололедица.

Анастасия Лопатина