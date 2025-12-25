Путин призвал маркетплейсы и банки дружить

Спор маркетплейсов и банков обсуждали на вчерашней встрече представителей бизнеса с президентом Владимиром Путиным, сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, господин Путин призвал найти справедливое решение. Глава РСПП утверждает, что присутствовавшая на мероприятии председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина поддержала допуск банков к программам лояльности маркетплейсов при условии «сохранения баланса» интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Шохин рассказал, что президент «призвал дружить». «Глава Центрального банка подтвердила, что она тоже выступает за то, чтобы найти баланс интересов и допустить с одной стороны банки к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах, во-первых, ну и во-вторых, чтобы не лишать маркетплейсов тех конкурентных преимуществ, которые у них есть по другим направлениям»,— заявил глава РСПП в кулуарах заседания Госсовета.

По словам источника «Интерфакса», спор маркетплейсов с банковским сообществом обсуждался на встрече президента с основательницей Wildberries Татьяной Ким. Подробности беседы собеседник агентства не привел.

В ноябре руководители пяти крупнейших банков России направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и менять цены в зависимости от того, какой картой платит за товар покупатель. Маркетплейсы назвали инициативу абсурдной. По словам основательницы Wildberries Татьяны Ким, кредитные организации атаковали маркетплейсы из-за желания снизить собственные затраты. После этого, как выяснил “Ъ”, к спору подключились крупнейшие ритейлеры (в том числе «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS), попросив правительство поддержать банки. 9 декабря эта тема обсуждалась на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Подробности — в материале «Ъ» «Ящик для писем без газет».