Это две большие розницы

Конфликт между банками и традиционной розницей с одной стороны и маркетплейсами с другой разгорелся с новой силой. Как стало известно “Ъ”, крупнейшие ритейлеры, такие как «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, IRG, просят правительство поддержать банки, которые требуют запретить маркетплейсам субсидировать промоакции для покупателей и иметь собственные финансовые системы. Помимо этого, офлайн-ритейлеры, возмущенные подобной практикой, обратились к федеральным властям с целым рядом предложений по ограничению демпинга со стороны своих оппонентов. В частности, ускорить принятие нормы об уплате НДС при ввозе из-за рубежа физлицами товаров, заказанных в онлайне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ритейлеры предлагают перенять опыт США, Китая и Турции и обязать онлайн-площадки вывести финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр либо запретить владение кэптивными банками

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ритейлеры предлагают перенять опыт США, Китая и Турции и обязать онлайн-площадки вывести финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр либо запретить владение кэптивными банками

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 3 декабря 2025 года премьер-министру Михаилу Мишустину от топ-менеджеров «Детского мира», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, «Леонардо», «Всеинструменты.ру», Inventive Retail Group (IRG; управляет магазинами reStore, Samsung, Street Beat, «Мир кубиков») с предложением ввести ряд ограничений для маркетплейсов. Подписанты письма подтвердили “Ъ” его отправку. Источник “Ъ”, близкий к правительству, сообщил о получении обращения. В правительстве на запрос “Ъ” не ответили.

Традиционная розница, по сути, встала на сторону крупных банков («Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк, Совкомбанк), пытающихся вынудить онлайн-площадки отказаться от субсидирования промоакций для потребителей и запретить им снижать цены при оплате товаров картами дочерних банков (см. “Ъ” от 20, 25 ноября). Маркетплейсы навязывают потребителям и продавцам услуги своих банков, указывают в своем обращении ритейлеры и предлагают перенять опыт США, Китая и Турции, где власти обязали онлайн-площадки «вывести финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр либо запретили владение кэптивными финансовыми структурами».

Больше всего традиционная розница критикует платформы за агрессивное снижение цен — это делается за счет селлеров, для которых увеличиваются размеры комиссий и штрафов. При этом, пишут ритейлеры, «в публичной коммуникации маркетплейсы объясняют свои инвестиции в снижение стоимости товаров... необходимостью поддержания привлекательных низких цен». Для решения проблемы сети предлагают властям установить предельный объем средств, которые доминирующие онлайн-платформы могут использовать для снижения цен за свой счет.

Как пояснил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов, маркетплейсы «уничтожают другие каналы продаж при помощи субсидий и скидок». «Скидки должны оставаться нормальным коммерческим инструментом, а не механизмом вытеснения конкурентов за счет кросс-субсидирования»,— соглашается гендиректор ПАО «М.Видео» Феликс Либ. При этом, добавляет президент IRG Тихон Смыков, при формировании в офлайн-рознице скидок по образцу онлайн-платформ это приводит к перетеканию продаж на маркетплейсы. Сложившаяся ситуация, пояснили “Ъ” в Hoff, усиливает проблему ценообразования на маркетплейсах: площадки продвигают не социально значимые товары, а самые ходовые.

Недовольство офлайн-сетей вызывает и тот факт, что крупные маркетплейсы дают доступ иностранным продавцам, преимущественно из Китая, к своей платформе за счет более выгодных тарифов и комиссий, которые могут быть в десятки раз ниже, чем для местных селлеров. Это, по мнению авторов обращения, «наносит прямой ущерб российским производителям».

Совладелец сети «Леонардо» Борис Кац считает угрозой для селлеров предлагаемые платформами индивидуальные условия, так как их неисполнение приводит к существенным штрафам и даже банкротству. Кроме того, по его мнению, с ростом комиссии интернет-площадок дорожают товары для потребителей. В том числе по этой причине DNS была вынуждена покинуть маркетплейсы, объясняет “Ъ” совладелец сети Дмитрий Алексеев. По его словам, только собственная розница позволяет «честно конкурировать по цене, сохраняя белую модель бизнеса».

Еще одна претензия, о которой офлайн-ритейлеры сообщили властям, касается существующего беспошлинного порога ввоза товаров из-за рубежа физлицами на уровне €200. Этим активно пользуются небольшие продавцы для перепродажи импортной продукции на маркетплейсах. Авторы письма предлагают форсировать принятие нормы об уплате НДС при ввозе из-за рубежа физлицами товаров, заказанных в онлайне.

В отличие от крупных офлайн-ритейлеров маркетплейсы могут пользоваться налоговой оптимизацией, так как от 40% до 60% сотрудников онлайн-платформ являются самозанятыми, говорит Борис Кац. Это, напоминает он, позволяет не выплачивать социальные взносы и НДФЛ. Селлеры, работающие по упрощенной системе налогообложения, обеспечивают маркетплейсам более 60% их выручки, добавляет господин Кац.

В Ozon пояснили “Ъ”, что продавцы сами выбирают модель работы с платформой. В компании говорят, что со штрафами селлеры сталкиваются редко, а рост тарифов объясняют увеличением издержек, включая подорожание топлива, логистики, электроэнергии. По данным Ozon, лишь 2% продавцов отказались от скидок за счет площадки, а шесть из десяти селлеров, поступивших таким образом, позже попросили вернуть промоакции на свои товары. В Wildberries советуют обратить внимание на бизнес-модель офлайн-ритейлеров, не допускающих к себе малый бизнес из-за доминирования на полках товаров под собственными торговыми марками и предпочитающих работать с крупными дистрибуторами.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет крупные маркетплейсы) Артем Соколов объясняет, что за счет комиссий селлерам маркетплейсы обеспечивают IT-инфраструктуру, платежные системы, логистику, клиентский сервис. Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко не считает необходимым правительству участвовать в ценообразовании на маркетплейсах. Он напоминает о скором вступлении в силу закона о платформенной экономике, который призван разрешить противоречия между селлерами и онлайн-площадками.

Халиль Аминов, Илья Трапезников, Владимир Комаров