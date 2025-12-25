Запах имеет значение

В силу вступило решение Арбитражного суда Краснодарского края (АС Кубани) о взыскании в доход государства нескольких участков фекальной и самотечной канализации в Краснодаре, которые стали частью коррупционной схемы решившего преступить закон экс-сотрудника ФСБ. Ранее он был осужден за взятку, но суд исключил из решения вопрос об изъятии имущества, полученного в рамках этой схемы. Однако военный прокурор все-таки добился признания недействительными сделок и передачи канализационных сетей государству.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) оставил в силе решение АС Кубани о признании недействительными сделок по продаже нескольких участков сетей фекальной и напорно-самотечной канализации с насосными станциями, а также квартиры в Краснодаре и о взыскании этих объектов в собственность РФ. Эти сделки были признаны противоречащими основам правопорядка, так как были совершены в результате реализации коррупционной схемы с участием осужденного за взятку офицера ФСБ. Решение опубликовано в арбитражной картотеке и вступило в законную силу.

Как следует из материалов суда, бывший старший оперуполномоченный службы потребовал от краснодарского бизнесмена передать ему имущество в обмен на непроведение в отношении него оперативных мероприятий и непривлечение того к ответственности. Всего приговором Краснодарского гарнизонного военного суда было установлено, что он получил от бизнесмена имущества на общую сумму в 140 млн руб. Но полученная компания не приносила ему желаемого дохода, и он потребовал еще и канализационные сети («в счет тех мероприятий, которые он ранее совершал, лоббируя интересы директора и его родственников в сфере бизнеса»). Также он потребовал оформить на свое доверенное лицо квартиру в Краснодаре.

В результате цепи сложных сделок эта схема была реализована. В итоге к доверенным лицам коррупционера перешли права требования на квартиру по ул. Школьная, 1 в Краснодаре, а также участки сетей фекальной канализации и напорно-самотечной канализации с насосными станциями на ряде улиц Карасунского и Прикубанского внутригородских округов кубанской столицы, обслуживающие более 7 тыс. жителей города, а также ряд соцобъектов (детсады, школы, медучреждения).

В 2023 году Краснодарский гарнизонный военный суд признал коррупционера виновным в двух эпизодах: получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве на 140 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако Южный окружной военный суд исключил из приговора указание на обращение взыскания в собственность РФ.

В связи с этим военному прокурору Краснодарского гарнизона пришлось оспаривать эти сделки в порядке арбитражного судопроизводства и через арбитражные суды добиваться взыскания этого имущества в собственность РФ. АС Кубани согласился с военным прокурором в том, что эти сделки были совершены с целью, которая заведомо противоречит основам правопорядка или нравственности. Однако в данном случае, признавая недействительности все эти договоры, суд применил не реституцию (то есть, не вернул стороны в первоначальное состояние), а с учетом наличия коррупционного элемента в этой истории, а постановил просто передать квартиру и канализации в собственность РФ.

Компания, ранее распорядившаяся своими канализациями, пыталась оспорить такое решение, указывая, что лишение ее коммунальных сетей навредит потребителям услуг. Но 15ААС рассудил, что с обязанностями по обеспечению населения этой услугой справится и новый собственник сетей, а антисоциальный характер сделки позволяет изымать в собственность государства все полученное по ней.

«Поскольку именно незаконное обогащение является конечной целью совершения деяния коррупционной направленности, государство обязано принимать такие меры, которые любую попытку достигнуть подобной цели делали бы бессмысленной и бесперспективной», — ссылаясь на позицию Конституционного суда, заключила апелляционная коллегия в обосновании своего решения.

Андрей Обнорский