В четырех поселках Новошахтинска отключили воду из-за аварии
В Новошахтинске прекратили подачу водоснабжения в четырех населенных пунктах из-за аварийно-ремонтных работ на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Подача воды остановлена на насосной станции «Полевая» и очистном сооружении «Водострой». Причиной стали аварийно-восстановительные работы на водоводе по улице Сосновый бор, 58. Ресурс ограничили для жителей первого и второго отделений 6-го Совхоза, Новой Соколовки и части поселка ЖБК.
Завершить работы планируют до 17:00. Предприятие организует доставку воды жителям пострадавших районов.