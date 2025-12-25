В четырех поселках Новошахтинска отключили воду из-за аварии

В Новошахтинске прекратили подачу водоснабжения в четырех населенных пунктах из-за аварийно-ремонтных работ на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подача воды остановлена на насосной станции «Полевая» и очистном сооружении «Водострой». Причиной стали аварийно-восстановительные работы на водоводе по улице Сосновый бор, 58. Ресурс ограничили для жителей первого и второго отделений 6-го Совхоза, Новой Соколовки и части поселка ЖБК.

Завершить работы планируют до 17:00. Предприятие организует доставку воды жителям пострадавших районов.

Константин Соловьев