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Инвестиции в производство микрочипов в Екатеринбурге составят 12,6 млрд рублей

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) и Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (УПКБ) инвестируют 12,6 млрд руб. в создание фабрики по производству микрочипов «Карат» в Екатеринбурге, сообщил на пресс-конференции первый заместитель гендиректора УПКБ Владимир Мухин.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Финансирование будет привлечено из трех источников, включая областной бюджет. На строительство здания планируется направить 2,6 млрд руб., на обеспечение помещений заданному классу чистоты — 2 млрд руб., и 8 млрд руб. — на оборудование и материалы.

Первая продукция фабрики «Карат» ожидается в 2027 году, на начальном этапе планируется выпускать до 2 тыс. микрочипов в год, а выйти на полную мощность планируется к 2030 году.

По словам гендиректора КРСУ Андрея Мисюры, фабрика будет выпускать мультипроектные системы, а также микрочипы для использования в различных устройствах связи, геолокации, радиотехнических устройствах, серверном оборудовании и системах связи 5G. Производство будет размещено во второй очереди технопарка «Космос».

Напомним, фабрику по производству микрочипов под названием «Карат» построят до конца 2026 года на территории второй очереди технопарка «Космос» в Екатеринбурге. Она займет площадь в 15 тыс. кв. метров и будет оснащена российским оборудованием для полного цикла производства микрочипов.

Полина Щуцкая

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