Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) — институт при правительстве Свердловской области — отвечает за создание инфраструктуры для организации предприятий на территории региона. Генеральный директор КРСУ Андрей Мисюра рассказал, чем был примечателен 2025 год и какие приоритеты расставлены на 2026 год.

Guide: Какие цели ставила КРСУ перед собой на 2025 год и насколько удалось их достигнуть, по вашей оценке?

Андрей Мисюра: Наша главная цель, созвучная одной из целей правительства Свердловской области, — предоставить уральскому бизнесу и промышленности как можно больше возможностей для развития: выход на новые рыночные ниши, создание производств и получение лучших условий по кооперации. Все это важно, чтобы наш промышленный регион стал центром высоких технологий.

У КРСУ 15 дочерних обществ. Мы управляем активами в совершенно разных сферах: это строительство инфраструктурных объектов, производство фарфоровых изделий, обращение с ТКО. Наша задача, как головной компании, — обеспечить стабильность и прозрачность их деятельности.

Финансовые итоги подведем в марте, но уже сейчас могу сказать, что за 2025 год мы прогнозируем чистую прибыль в размере 450 млн руб. — это позитивный тренд, который свидетельствует о финансовой устойчивости КРСУ.

G.: Каковы перспективы строительства фабрики «Карат» в Новокольцовском районе Екатеринбурга?

А.М.: Процесс создания фабрики твердотельной СВЧ-электроники идет полным ходом. Ее концепт и будущую продукцию в июле на «Иннопроме» высоко оценил председатель правительства России Михаил Мишустин. Премьер-министр не просто так отметил проект как инструмент для достижения технологического лидерства: фабрика уникальна, аналогов ей нет в России.

«Карат» будет производить пластины с кристаллами СВЧ — микрочипы. Это основа для систем связи, интернета вещей, автоэлектроники и многих других отраслей электронной промышленности. На отечественном рынке сегодня — дефицит такой продукции, спрос на нее постоянно растет.

Свердловская область обладает достойными компетенциями в сфере электроники и приборостроения, а «Карат» дополнит их новой высокотехнологичной нишей в микроэлектронике. Предприятия со всей страны смогут заказать «Карату» изготовление пластин с кристаллами по индивидуальному дизайну.

Мы провели инженерную подготовку участка под здание фабрики, подписано многомиллиардное инвестсоглашение со всеми участниками проекта. Приступаем к проектированию здания, завершить строительство планируем в 2027 году.

«Карат» реализуется в сотрудничестве с УрФУ, где будут готовить кадры для фабрики. Здесь, на Урале, мы создаем прецедент подобного производства в России и основу кластера, который поддерживается наукой за счет участия вуза.

G.: Каковы планы по строительству технопарка и индустриального парка «Космос»?

А.М.: Сейчас в приоритете — фабрика «Карат», но мы продолжаем проекты по созданию технопарка и индустриального парка «Космос». Приступить к работам «на земле» планируем с начала 2026 года, параллельно фабрике.

Концепция инфраструктурных объектов «Космос» изменилась, строить их планируем за счет внебюджетных средств. Ключевую роль сыграют инвесторы: девелоперы, которые возьмут на себя строительство промышленных зданий, и резиденты. В процессе согласования с правительством Свердловской области находится вопрос передачи резидентам земли в субаренду для строительства зданий. Как только одобрение региона будет получено, первые резиденты зайдут на площадку.

Напомню, с момента запуска проекта «Космос» нами сформирован пул потенциальных резидентов, готовых занять 100% площадей индустриального парка и 70% полезных площадей технопарка.

G.: На выставке «Иннопром» вы презентовали новую версию цифровой платформы экосистемы «Космос». Как много предприятий присоединилось к ней?

А.М.: К цифровой платформе присоединилось более 750 предприятий, новые участники подключаются каждый день. В числе зарегистрированных — такие крупные компании, как РМК, «Русал», «Евраз», УГМК, «ВСМПО-Ависма», Центр-ВНИИТФ имени Забабахина, ММК.

Одна из главных задач 2025 года — масштабирование платформы и придание ей статуса федерального инструмента по кооперации бизнеса — выполнена. Свыше 30 объединений со всей страны пользуются нашим инструментом. Более 40 стратегических партнеров из разных уголков России присоединились к нам: это не только промышленные предприятия, но и образовательные организации, отраслевые союзы, компании из сферы логистики и цифровых технологий.

В начале 2025 года на платформе работали порядка 100 участников, за небольшой период времени их число увеличилось более чем в семь раз. Это говорит о том, что мы создаем полезный и востребованный бизнесом инструмент.

G.: В 2025 году КРСУ открыла еще один индустриальный парк — «Заречный». Каковы его перспективы?

А.М.: «Заречный» — один из успешных проектов КРСУ. Мы защитили масштабный инвестпроект парка в июле прошлого года. Меньше чем через год, в июне, состоялось открытие. Сейчас парк проходит завершающую стадию аккредитации Минпромторга РФ. С момента открытия почти все площади заняли два резидента — производственные компании «УралАктив» и «ПК-Контур», объем их инвестиций — 255 млн руб. Отдельно отмечу нашу признательность администрации муниципального округа Заречный: она активно содействует как созданию, так и развитию парка.

Показательно, когда инфраструктурные объекты строятся там, где они востребованы промышленностью и бизнесом: где есть земля, производства и потенциал для их расширения. В нашей работе по созданию индустриальных парков мы это прекрасно понимаем, и проект «Заречный» наглядно иллюстрирует этот тезис.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер предложил оценить, есть ли в муниципальном округе новые земельные участки для расширения площади индустриального парка, и совместно с администрацией Заречного мы прорабатываем этот вопрос.

G.: В прошлом году КРСУ вступила во владение 30% долей акций госпиталя имени В. В. Тетюхина (УКЛРЦ) в Нижнем Тагиле. Как складываются отношения с собственниками? Каковы планы по развитию актива?

А.М.: Госпиталь имени Тетюхина — самый социально значимый актив КРСУ и один из успешных проектов ГЧП в Свердловской области.

С собственниками госпиталя у нас складываются отличные отношения. Это высококлассные профессионалы, которые трепетно относятся к центру как к наследию Владислава Тетюхина. Мы стремимся сохранить уникальные компетенции медицинского учреждения, помогаем налаживать кооперацию с профильными образовательными организациями. КРСУ содействует системным связям госпиталя с регионами нашей страны, чтобы пациенты из других областей и городов могли приезжать на лечение в Нижний Тагил.

На следующий год у КРСУ как акционера есть планы по расширению номенклатуры и географии коммерческих услуг центра: они востребованы у населения, важно сделать их доступнее. Отмечу, что сейчас доля таких услуг центра — менее 50%.

G.: Насколько успешен сейчас «Фарфор Сысерти»?

А.М.: В 2023 году мы сменили управленческую команду завода, и с этого момента предприятие работает без займов КРСУ. Прошла реструктуризация долгов по налогам и энергетике, сейчас они полностью погашены. Более того, за 9 месяцев этого года рост выручки «Фарфора Сысерти» по отношению к прошлогоднему периоду составил 25%, а сумма превысила 75 млн. рублей. Немалую часть составляет доход от экскурсий — 12 тысяч туристов «Фарфор Сысерти» принял к началу декабря 2025 года, это почти на 20% больше, чем в предыдущем году.

Предприятие вышло и на новые рынки: появились клиенты из Калининграда, Якутии, Дагестана и Башкирии. В 2026 году менеджмент завода планирует продавать изделия за рубеж.

Помимо производственной деятельности и творчества, коллектив «Фарфора Сысерти» вел научно-исследовательские работы по созданию собственного сырья: после введения санкций в Россию из-за рубежа прекратили поставлять материал необходимого качества. Результатом исследований стала разработка абсолютно новой рецептуры для изготовления фарфора — аналогов ей нет в стране. Это сырье активно поставляют другим керамическим предприятиям.

Подтверждением интереса к «Фарфору Сысерти» как центру уникальных компетенций НХП стали съемки документального фильма: в этом году картина о заводе вышла на экраны страны и получила признание кинокритиков и зрителей.

G.: В конце 2024 года КРСУ зарегистрировала предприятие «ЭкоПарк», которое стало региональным оператором ТКО Западной зоны. Почему было принято решение о создании компании и выводе ее в эту отрасль, насколько успешно она себя показывает? Планируется ли расширять ее деятельность на другие территории?

А.М.: В прошлом году правительство Свердловской области поставило новую для нас задачу — создание регионального оператора по вывозу мусора. Ранее у КРСУ не было подобных активов и компетенций. Мы в короткие сроки учредили новое общество и привлекли квалифицированных специалистов, грамотно выстроили бизнес-процессы, подготовили документы для конкурсных процедур и успешно прошли их. В апреле «ЭкоПарк» получил статус регоператора, а уже 1 ноября приступил к работе. Нареканий и жалоб от жителей не поступало.

За счет того, что компания использует в работе современные цифровые технологии — программное обеспечение, средства мониторинга реакции населения, — «ЭкоПарк» полностью контролирует процесс оказания услуг на всех этапах. Ежедневно компания вывозит более 400 т отходов. Парк спецтехники, включая резервные и подменные автомобили, составляет 105 машин. Сейчас планов по выходу на другие территории у нас нет.

Работа с ТКО — социально значимое направление. В чем наше преимущество как государственной корпорации при управлении этим активом: мы не стремимся к коммерческой выгоде. Главная задача — сделать работу регоператора максимально прозрачной и обеспечить качественное оказание услуг для населения. На сегодня могу сказать, что с этой задачей мы справляемся.

