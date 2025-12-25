Каспийский завод вновь пытается продать долги кипрских фирм за 163 млн рублей

АО «Каспийский завод листового стекла» объявило торги по продаже прав требования дебиторской задолженности. Начальная цена лота составляет 163,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В состав продаваемых активов входят долги шести организаций. Наибольшую задолженность имеет кипрская компания «Геодар Трейдинг Лимитед» — 954,6 млн руб. по решению Арбитражного суда Москвы от 18 января 2018 года.

Вторым по величине должником выступает «Трак Провайдер Сервис Лимитед» из Кипра с общим долгом 1,66 млрд руб. Сумма складывается из трех судебных решений: 865,4 млн руб. по постановлению московского арбитража, 767,9 млн руб. — дагестанского арбитража и 22,7 млн руб. по решению Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России.

Среди российских должников значится ООО «УК Сарыкум» с непогашенной задолженностью 1,3 млн руб. по исполнительному производству и ТОО «Национальная стекольная компания» с долгом 14 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Каспийский завод листового стекла» зарегистрировано в 2007 году в Дагестане. Основной вид деятельности — производство листового стекла. Уставный капитал общества — 1 млрд руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 685,9 млн руб.

Обе кипрские фирмы находятся под угрозой ликвидации. В сентябре 2025 года торговый реестр Республики Кипр зафиксировал уведомления о предстоящем закрытии компаний через три месяца. Конкурсный управляющий направил возражения регистратору для предотвращения ликвидации.

При частичном погашении задолженности до перехода прав к покупателю цена лота будет пропорционально снижена в соответствии с Гражданским кодексом России.

Ранее торги по продаже дебиторской задолженности Каспийского завода листового стекла на сумму 326 млн руб. были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.

Дебиторскую задолженность компании впервые выставили на торги в апреле 2025 года с начальной ценой 2,6 млрд руб. В августе стоимость снизилась до 1,3 млрд руб., в сентябре — до 652 млн руб. Однако торги по-прежнему остаются безуспешными.

Тат Гаспарян