Долг без претендентов

Торги по продаже дебиторской задолженности Каспийского завода листового стекла за 326 млн руб. признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников. Предприятие было признано банкротом в 2015 году. В 2021-м его купило АО «Салаватстекло» за 3,1 млрд руб. Дебиторский долг Каспийского завода пытались реализовать с апреля 2025-го, начальная цена составляла 2,6 млрд руб., а потом неоднократно снижалась. По мнению экспертов, основные сложности с продажей дебиторки связаны с иностранной юрисдикцией крупных должников и санкциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Торги по продаже дебиторской задолженности АО «Каспийский завод листового стекла» за 326 млн руб. признаны несостоявшимися. Причина — отсутствие участников. Основную часть выставленных на торги долгов составляют обязательства кипрских компаний. Так, крупнейший должник — «Трак Провайдер Сервис Лимитед» с общей задолженностью свыше 1,6 млрд руб. по трем судебным решениям. Еще одна кипрская фирма «Геодар Трейдинг Лимитед» задолжала заводу 954 млн руб. Также в состав лота вошли долги российских организаций: ТОО «Национальная стекольная компания» — 14 тыс. руб. и ООО «УК Сарыкум» — 1,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

По данным торгового реестра Кипра, в сентябре 2025 года обе кипрские компании-должника получили уведомления о предстоящей ликвидации. Конкурсный управляющий направил возражения регистратору для предотвращения закрытия этих организаций. В случае частичного погашения долгов до момента передачи прав требования покупателю, цена сделки подлежала пропорциональному снижению согласно Гражданскому кодексу РФ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Каспийский завод листового стекла» зарегистрировано в 2007 году в Дагестане. Основной вид деятельности — производство листового стекла. Уставный капитал общества — 1 млрд руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 685,9 млн руб.

Каспийский завод по выпуску листового флоат-стекла расположен в поселке Тюбе Кумторкалинского района. Запуск состоялся в декабре 2013 года в рамках инвестиционного проекта общей стоимостью около 10,5 млрд руб.

Дебиторский долг АО «Каспийский завод листового стекла» впервые выставили на торги в апреле 2025 года с начальной ценой 2,6 млрд руб. В августе стоимость долга снизилась до 1,3 млрд руб., а в сентябре — до 652 млн руб. В октябре цена снова уменьшилась — до 326 млн руб. Однако, как сообщает АО «Российский аукционный дом», торги вновь были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.

В 2015 году Арбитражный суд Дагестана признал банкротство Каспийского завода листового стекла. Топ-менеджеры предприятия самостоятельно обратились в республиканский суд с заявлением о признании его несостоятельным. Суд посчитал эти требования обоснованными и в отношении завода была введена процедура банкротства — наблюдение. Первым владельцем завода в 2010 году CМИ называли бизнесмена Сулеймана Керимова, который якобы уступил его ВЭБ в 2016-м.

Эксперты связывали банкротство предприятия с экономическим кризисом и резким изменением рыночной конъюнктуры. Основной причиной банкротства стало трехкратное падение стоимости продукции завода на фоне общего экономического спада. Ситуацию усугубили проблемы с обслуживанием долговых обязательств — большая часть займов была оформлена в иностранной валюте. После обвала курса рубля выплаты по этим кредитам стали неподъемными для компании. Снижение цен на рынке листового стекла не позволило предприятию компенсировать растущую долговую нагрузку за счет собственной выручки. Попытка реструктуризировать кредиты также провалилась. Был оформлен государственный гарантийный договор с Республикой Дагестан на сумму 1,2 млрд руб. в пользу Российского фонда прямых инвестиций. Однако воспользоваться им не удалось — из-за неустроенной реструктуризации кредитов ВЭБа.

Впервые торги по продаже предприятия АО «Каспийский завод листового стекла» прошли в 2020 году. Тогда начальная цена была установлена в размере 6,3 млрд руб., однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В дальнейшем цена была снижена до 5,7 млрд руб., но повторные торги также были признали несостоявшимися по той же причине. После этого цена продолжила уменьшаться и достигла 5,6 млрд руб., однако заявки на участие не поступили.

В 2021 году имущество Каспийский завода приобрело за 3,1 млрд руб. АО «Салаватстекло», входящее в группу предприятий бизнесмена из Башкирии Радика Султанова. На базе АО «Каспийский завод листового стекла» было создано ООО «Салаватстекло Каспий».



Ситуация с неудачными торгами по продаже «дебиторки» Каспийского завода показательная: на бумаге у завода почти 2,6 млрд руб. долгов, подтвержденных судами, но на практике продать их оказалось невозможным. Ключевая причина — это иностранная юрисдикция должников, говорит адвокат, советник Forward Legal Данил Бухарин.

«Исполнение российских судебных решений против кипрских компаний теоретически возможно через разные механизмы международного права, но практически блокировано целой системой барьеров: юрисдикционными ограничениями договоров, замораживанием активов в рамках санкционного режима ЕС, криминализацией трансакций с российскими резидентами и фактическим отказом европейских консультантов сопровождать такие дела. Все это делает взыскание на практике крайне затруднительным»,— комментирует эксперт.

Даже если пройти процедуру признания решения российского суда на Кипре, следующим шагом будет розыск активов должника. Это дорого, долго и далеко не всегда результативно. Инвесторы это прекрасно понимают, поэтому и не идут на торги, даже при снижении цены актива почти в десять раз, подчеркивает господин Бухарин.

«После неудачных торгов возможны разные сценарии. Например, списание этих прав требований как безнадежной задолженности, либо уступка прав требований в качестве отступного кредиторам должника, в том числе и в пользу ВЭБ.РФ, чтобы такие кредиторы далее сами предпринимали меры по взысканию»,— резюмирует адвокат.

Тат Гаспарян