Каспийский завод не смог продать задолженность кипрских фирм за 326 млн рублей

Торги по продаже дебиторской задолженности Каспийского завода листового стекла на сумму 326 млн рублей признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Основную часть долгов составляют обязательства кипрских компаний. Крупнейший должник — «Трак Провайдер Сервис Лимитед» с общей задолженностью свыше 1,6 млрд руб. по трем судебным решениям. Еще одна кипрская фирма «Геодар Трейдинг Лимитед» задолжала заводу 954 млн руб. В состав лота также вошли долги российских организаций: ТОО «Национальная стекольная компания» — 14 тыс. руб. и ООО «УК Сарыкум» — 1,3 млн руб.

По данным торгового реестра Кипра, в сентябре 2025 года обе кипрские компании-должника получили уведомления о предстоящей ликвидации. Конкурсный управляющий направил возражения регистратору для предотвращения закрытия этих организаций.

Каспийский завод зарегистрирован в 2007 году в Дагестане. Основной вид деятельности — производство листового стекла. Убыток предприятия за 2024 год составил 685,9 млн рублей. Завод был признан банкротом в 2015 году, в 2021-м его приобрело АО «Салаватстекло» за 3,1 млрд руб.

Дебиторскую задолженность впервые выставили на торги в апреле 2025 года с начальной ценой 2,6 млрд руб. В августе стоимость снизилась до 1,3 млрд руб., в сентябре — до 652 млн руб., в октябре — до 326 млн руб. Однако торги по-прежнему остаются безуспешными.

Арбитражный суд Дагестана в 2015 году признал банкротство Каспийского завода листового стекла. Руководители предприятия самостоятельно обратились в суд с заявлением о признании его несостоятельным.

Впервые торги по продаже предприятия АО «Каспийский завод листового стекла» прошли в 2020 году. Тогда начальная цена была установлена в размере 6,3 млрд руб. В 2021 году имущество Каспийский завода приобрело за 3,1 млрд руб. АО «Салаватстекло», входящее в группу предприятий бизнесмена из Башкирии Радика Султанова. На базе АО «Каспийский завод листового стекла» было создано ООО «Салаватстекло Каспий».

Тат Гаспарян

