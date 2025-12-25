Путин исключил экс-губернатора Свердловской области Куйвашева из Госсовета РФ

Президент Владимир Путин лишил бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева членства в Государственном совете РФ, следует из указа главы государства, опубликованного на сайте правовых актов. Место экс-главы Среднего Урала занял действующий губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Владимир Путин создал Госсовет в 2000 году для согласованного взаимодействия органов власти, определения основных направлений внутренней, внешней политики страны и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. В его работе принимают участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно и главы субъектов РФ.

Для выполнения задач в Госсовете создали 22 комиссии: по государственному и муниципальному управлению, инвестициям, инфраструктуры для жизни, кадрам, культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям, международным кооперациям и экспорту, молодежи и детям, продолжительной и активной жизни, промышленности, Северному морскому пути и Арктики, сельскому хозяйству, семье, технологическому лидерству, туризму, физической культуре и спорту, экологическому благополучию, экономике данных, экономике и финансам, энергетики, эффективной и конкретной экономике, эффективной транспортной системе и вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции (СВО) и челнов их семей.

Владимир Путин включил Евгения Куйвашева в состав Госсовета в 2020 году, в 2022-м — в президиум органа. В 2023 году глава государства принял решение исключить на тот момент губернатора Свердловской области из состава президиума Госсовета.

Евгений Куйвашев возглавлял Средний Урал с 2012 года. После его ухода с должности по собственному желанию в марте 2025-го Владимир Путин назначил врио губернатора Дениса Паслера, который в 2012-2016 годах руководил свердловским правительством, с 2019 года — Оренбургской областью. В сентябре господин Паслер одержал победу на выборах главы Среднего Урала, получив поддержку 805 868 свердловчан (61,3% от общего числа проголосовавших) при явке в 39,9% от общего числа избирателей (1 315 164 человек).

Василий Алексеев