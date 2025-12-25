Рэпер P. Diddy подал апелляцию по делу о вовлечении в проституцию

Адвокаты американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, подали апелляцию на вынесенный ему в октябре приговор, требуя немедленно освободить его, а также либо вынести оправдательный приговор, либо отменить обвинительный и направить дело на пересмотр.

Фото: Steve Marcus / Reuters P. Diddy

Фото: Steve Marcus / Reuters

P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы и штрафу в сумме $500 тыс., признав виновным по двум пунктам обвинения в сексуальной эксплуатации и вовлечении в проституцию.

По данным следствия, он неоднократно вывозил двух своих бывших девушек, в том числе певицу Кэсси (Кассандра Вентура), в дорогие отели, где заставлял их заниматься сексом с другими мужчинами и снимал это на камеру. В апелляции P. Diddy заявляет, что прокурор так и не смог привести должные доказательства и что на самом деле его подруги и другие участники действовали добровольно. По словам адвоката рэпера Александры Шапиро, суд и прокурор оценивали его действия так, как будто он не был ранее оправдан по более серьезным обвинениям — в секс-торговле людьми и организации преступной деятельности.

Ранее СМИ писали, что P. Diddy рассчитывает на помилование от президента США Дональда Трампа в 2026 году.

Яна Рождественская