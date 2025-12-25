В Удмуртии дело об утилизации отходов в массиве «Уральский» завершилось штрафом

Сарапульский райсуд Удмуртии вынес приговор руководителю компании «Экогарант» Игорю Шиляеву по делу об утилизации опасных отходов в массиве «Уральский». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По данным судебной инстанции, «Экогарант» в 2021-2024 годах на коммерческой основе занимался сбором отходов III-IV классов опасности, их обезвреживанием и утилизацией. Также Шиляев руководил фирмой «Экогарант-транс», которорое транспортировало отходы I-IV классов опасности.

Подсудимый «в нарушение требований земельного, санитарно-эпидемиологического законодательства» организовал складирование в том числе химических отходов и смесей, остатков с нефтяных месторождений крупных местных предприятий на сельскохозяйственных землях «Уральского», не предназначенных для этого.

«Подсудимый осуществил вывоз мобильной термодеструкционной установки, предназначенной для утилизации отходов, с территории указанного земельного участка, после чего обращение с опасными отходами создало реальную угрозу причинения существенного вреда окружающей среде»,— говорится в сообщение.

Суд установил, что в «Уральском» появилась угроза миграции токсичных веществ в подстилающие грунты и подземные воды, распространения отходов на прилегающие территории.

После банкротства «Экогаранта» подсудимый «произвел отчуждение в пользу» «Экотеха» земельного участка из конкурсной массы, после чего «убедил подставное лицо» возглавить компанию без цели управления. «В ходе предварительного расследования руководитель “Экогарант” успел побывать под стражей»,— указано в релизе. По данным «Ъ-Удмуртия», Шиляев после нарушения запретов при нахождении под домашним арестом был заключен под стражу. Это произошло в апреле 2025 года. Сколько времени он провел в СИЗО неизвестно.

Свидетелем по уголовному делу являлся глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов. Он рассказал, что жители массива жаловались в администрацию на химических запах. Эта информация была передана в Роспотребнадзор. В октябре 2025 года «Ъ-Удмуртия» писал, что ведомство не выявило загрязнения воздуха. По словам местного жителя, селяне жаловались на едкий запах в течение трех лет.

«В 2019 году в селе проводились публичные слушания по вопросу размещения полигона с отходами в селе Уральский. 344 человека проголосовали “против” и предложение было отклонено»,— говорится в сообщении.

В апреле 2025 года «Ъ-Удмуртия» сообщал, что тот же суд обязал компании Шиляева освободить участок в массиве площадью 20 га от отходов. По словам подсудимого на заседании, опасные отходы объемом 1,2 тыс. куб. м были вывезены.

Суд признал Шиляева виновным в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами (ст. 247 УК). За это его оштрафовали на 150 тыс. руб. За незаконное образование юрлица с подставным лицом — на 200 тыс. руб. С учетом времени под стражей размер штрафа был уменьшен до 150 тыс. руб.

Евгений Щепелев