Руководителя «Экогарант» в Удмуртии арестовали по делу об опасных отходах

Руководителя ООО «Экогарант», проходящего по делу о нарушении природоохранного законодательства в массиве «Уральский», заключили под стражу из-за нарушения запретов при нахождении под домашним арестом, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение принял Сарапульский райсуд. Ранее на фигуранта были наложены ограничения, связанные со свободой передвижения, а также запреты на общение с «определенными лицами» и ведение переговоров с помощью средств связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, подсудимый обвиняется в обращении с опасными видами отходов с нарушениями, повлекшими загрязнение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Следствие считает, что в 2021-2024 гг. фигурант осуществлял незаконную деятельность по обращению с отходами III-IV классов опасности на земельном участке в селе Уральский. В этот период обвиняемый являлся одним из учредителей и выполнял управленческие функции в коммерческой организации. Сейчас ООО «Экогарант» признано банкротом и находится в стадии конкурсного производства.