Роспотребнадзор не выявил загрязнение воздуха в селе Уральский

Роспотребнадзор по Удмуртии провел исследования атмосферного воздуха в селе Уральский Сарапульского района, сообщает пресс-служба управления. Лабораторные исследования показали, что содержание загрязняющих веществ — оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода и бензапирена — не превышает гигиенические нормативы.

Напомним, в апреле Сарапульский райсуд Удмуртии обязал компании «Экотех», «Экогарант» и «Экогарант-транс» освободить участок в массиве «Уральском» площадью около 20 га от отходов. Тогда же руководителя предприятия отправили под арест по делу о незаконной деятельности по обращению с отходами III-IV классов опасности. Жалобы селян на едкий запах и проблемы со здоровьем поступали около трех лет. «Было дано предписание утилизировать эту свалку. Но до сих пор никаких движений»,— рассказал «Ъ-Удмуртия» местный житель в октябре.

В середине октября специалисты минприроды исследовали водные объекты вблизи участка, в том числе ручьи, которые используются местным населением. «Превышений допустимых концентраций веществ не зафиксировано. Кроме того, обследовали почву и прилегающие земельные участки. Установлено, что отходы изолированы с помощью глиняного замка, сточные и талые воды за пределы объекта не выходят»,— говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Лопатина