На Дону количество пожаров за год снизилось на 28%

В Ростовской области отмечено снижение числа пожаров на 28% год к году. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные врио начальника ГУ МЧС России по региону Николая Чубучного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Количество погибших при пожарах в регионе сократилось также на 28%. С начала года зафиксирована гибель 141 человека, из них — пятеро детей, в прошлом году жертвами пожаров стали 197 человек, из них девять детей.

Кроме этого, в Ростовской области отмечено снижение числа умышленных поджогов на 23% (с 275 до 212 случаев) и площадей ландшафтных пожаров на 58%.

Небрежное обращение с огнем остается главной причиной ландшафтных пожаров. Во время действия особого противопожарного режима в регионе было составлено более 6 тыс. протоколов и наложено около 3 тыс. административных штрафов на 30 млн руб.

Отмечается, что в 2025 году в области произошло 23 крупных ландшафтных пожара, в которых уничтожено 57 зданий.

Наталья Белоштейн