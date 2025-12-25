В городе Шахты утвердили трехлетний бюджет в сумме 9,8 млрд рублей

Депутаты городской Думы Шахт утвердили бюджет города на 2026-2028 годы. Доходы и расходы на 2026 год составят 9,8 млрд руб., на 2027 год — 9,9 млрд руб., на 2028 год — 9,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Налоговые и неналоговые доходы в 2026 году запланированы в объеме 3,2 млрд руб., безвозмездные поступления — 6,6 млрд руб. На финансирование трех нацпроектов предусмотрено 2,5 млрд руб. По данным властей, в 2025 году долг удалось снизить на 409,7 млн руб. за счет погашения банковских займов собственными средствами, рефинансирования под более низкий процент и привлечения бюджетного кредита. На сегодня объем муниципального долга составляет 216,3 млн руб. Отказ от банковского кредита высвободит 81,4 млн руб., ранее направлявшихся на обслуживание займа. Эти средства планируется направить на бюджет развития.

«Впервые с 2020 года у нас нет вопросов в связи с ростом муниципального долга. Бюджет сформирован на 12 месяцев, а не поквартально, как в предыдущие годы», — прокомментировала председатель контрольно-счетной палаты Галина Аверкина.

Глава города Людмила Овчиева отметила, что более 1 млрд руб. направят на ремонт дорог, продолжение ремонта стадиона «Шахтер» и реконструкцию Александровского парка.

Константин Соловьев