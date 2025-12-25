На Дону объемы вакцинации сельхозживотных выросли втрое за год

В 2025 году объемы вакцинации сельскохозяйственных животных в Ростовской области возросли втрое, достигнув 23,2 млн. Годом ранее показатель составлял 7,2 млн. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы регионального управления ветеринарии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что увеличение объема вакцинации связано с обострением эпизоотической обстановки в регионе и соседних территориях. Ветеринарные службы осуществляли вакцинацию против ящура (1,6 млн), высокопатогенного гриппа птиц (3,1 млн), бешенства (380 тыс.), сибирской язвы (1 млн), оспы овец (532 тыс.) и классической чумы свиней (149 тыс.).

В ведомстве уточнили, что масштабы диагностических мероприятий и вакцинации регулируются ежегодным противоэпизоотическим планом, который адаптируется в зависимости от актуальной эпидемиологической ситуации.

Наталья Белоштейн