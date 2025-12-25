Ярославская областная дума поддержала концессию на Скоково

Депутаты Ярославской областной думы одобрили заключение концессионного соглашения с АО «Скоково» о создании комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Решение приняли на заседании облдумы 25 декабря.

Вопрос рассматривался более часа на заседании думы. Не на все свои вопросы депутаты получили удовлетворяющие их ответы.

«К сожалению, осталось очень много вопросов, на которые ответов пока нет. Я убежден, что реконструировать полигон нужно, создавать сортировки дополнительные тоже нужно. Утилизация отходов тоже нужна. Но план В тоже должен быть. Жизнь показывает, что не всегда идет так, как вы предполагаете. Мы проект поддержим, но прислушайтесь к депутатам»,— сказал председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Илья Осипов.

Против принятия проекта закона никто не проголосовал, воздержались четверо, поддержали 34.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках концессии планируется существенно модернизировать полигон Скоково и всю систему обращения с ТКО. На это будет привлечен льготный федеральный кредит в размере более 6 млрд руб., возвращать средства будут за счет роста тарифов.

Подробнее о концессии в материале «Ъ-Ярославль» — «Скоко? Во!».

