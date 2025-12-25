Выручка девелоперов в Краснодаре с начала года сократилась на 17%

В Краснодаре выручка застройщиков жилья за январь—ноябрь 2025 года составила 127,8 млрд руб., что на 17,4% ниже показателя аналогичного периода 2024 года (154,8 млрд руб.), следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства, опубликованных агентством «Движение.ру». Город уступил по снижению выручки только Красноярску, где показатель упал на 17,6% — до 33,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольший рост выручки в рассматриваемый период продемонстрировали девелоперы Нижнего Новгорода (+35%, до 54,6 млрд руб.), Омска (+19,6%, до 15,9 млрд руб.) и Москвы (+16,6%, до 1,7 трлн руб.). Пермь увеличила выручку на 16,4%, до 54 млрд руб., Ростов-на-Дону — на 14,1%, почти до 95 млрд руб.

По данным ЕИСЖС, валовая выручка застройщиков Краснодара в январе—сентябре 2025 года сократилась на 26,2%, до 106,8 млрд руб., что позволило городу занять четвертое место в России по объему выручки.

Вячеслав Рыжков