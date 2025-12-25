Таганрогу на реконструкцию водопроводных сетей понадобятся 30 млрд рублей

Для устранения проблем с водоснабжением и водоотведением в Таганроге необходимо около 30 млрд руб. Износ инфраструктуры составляет 80%. Об этом в прямом эфире сообщила глава города Светлана Камбулова, добавив, что таких средств у муниципалитета нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Еженедельно более 60 аварийных ситуаций устраняется в различных уголках нашего города. Для того чтобы глобально решить вопрос, нужны очень серьезные средства. Мы просчитали — только на то, чтобы устранить первоочередные проблемы, нужно порядка 30 млрд руб. Конечно, сегодня таких средств нет»,— сказала глава города.

По информации госпожи Камбуловой, сейчас проблемы водоснабжения в городе решаются посредствам программы «Водоканала», которая рассчитана на пять лет. За счет программы в 2024-2025 годах отремонтировали более 10 км сетей водоснабжения и водоотведения, восстановлены более 10 насосных станций.

Наталья Белоштейн