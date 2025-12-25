Компании Дона удвоили объем закупок корпоративных новогодних подарков

Компании Ростовской области в 2,1 раза за год увеличили летний объем закупок сувениров для партнеров к Новому году. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные аналитиков «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По информации экспертов, рост показателя вызван возможностью экономить и снижать среднюю стоимость подарочных наборов на 10–15%, приобретая их заранее.

В 2025 году, как и годом ранее, компании предпочитают приобретать продуктовые наборы, включающие мясные деликатесы, мед, конфеты, орехи, чай и алкоголь. Также популярны праздничные украшения и сувениры. Спрос на настольные игры вырос на 34,4%, адвент-календари —на 20,7%, елочные игрушки —на 18,8%, а ручки с логотипом — на 11,3%. В то же время интерес к флеш-накопителям снизился на 33,4%, термокружкам —на 20,6%, а ежедневникам — на 13,9%.

Наталья Белоштейн