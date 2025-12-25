В Ростовской области продажи БАДов в упаковках упали на 22%
В январе-ноябре 2025 года в Ростовской области объем продаж упаковок биологических активных добавок (БАД) составил 6,1 млн упаковок, что на 22,1% меньше год к году (7,9 млн упаковок). Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные агентства «DSM Group».
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
При этом средняя цена упаковки добавок выросла на 25%: с 337 до 448 руб. Доля проданных БАДов отечественного производства составила 84,4%.
Наиболее популярными стали БАДы с комплексным действием на весь организм — 26,8% в рублях. На втором месте оказались добавки, которые помогают улучшить работу пищеварения (21,8%), а на третьем — средства для улучшения работы мозга и нервной системы (10,7%).