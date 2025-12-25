На Дону суд взыскал 100 тысяч рублей в пользу обманутой мошенниками инвалида

В Константиновском районе суд взыскал почти 100 тыс. руб. в пользу женщины-инвалида, которую обманули телефонные мошенники. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным надзорного ведомства, местная жительница перевела сумму на «безопасный счет». Реквизиты ей продиктовал неизвестный, назвавшийся работником банка. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура подала в суд иск о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры.

Константин Соловьев