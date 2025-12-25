На Дону за неделю средняя цена на бензин снизилась до 66,5 рублей за литр

К 22 декабря средняя цена литра бензина в Ростовской области снизилась до 66,5 рубля, что на 7 коп. меньше, чем была неделей ранее. Так, литр АИ-92 стоит теперь 62 руб., что на 15 коп. ниже неделя к неделе. Соответствующая информация опубликована в отчете Ростовстата.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цена марки АИ-95 составляет 68,7 руб. за литр, что на 4 коп. меньше, чем на прошлой неделе. Стоимость же дизельного топлива упала на 3 коп. и теперь составляет 70,9 руб.

При этом стоимость бензина марки АИ-98 продолжает расти. За неделю его цена увеличилась на 19 коп. Если раньше он стоил 88,7 руб., то теперь обходится в 88,9 руб.

За неделю снижение цен на топливо отмечено в 39 регионах России. Самое значительное снижение цен — на 1,4%, зафиксировано в республиках Тыва и Ингушетия.

Одновременно в 12 регионах России отмечено повышение стоимости топлива. Наиболее заметный рост зафиксирован в Костромской области, где цены увеличились на 0,5%. В Москве и Санкт-Петербурге также зафиксировано повышение цен, но менее значительное — на 0,1% в каждом из городов.

Наталья Белоштейн