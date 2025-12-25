Аварию на теплотрассе в поселке Балезино начали ликвидировать

В Балезино бригада ООО «ГВАРД» совместно со специалистами из Глазова работает над устранением последствий аварии на теплотрассе на ул. Железнодорожной. Об этом в Telegram сообщил глава района Юрий Новойдарский.

«Поврежденный на теплотрассе компенсатор демонтировали. Сейчас аварийные бригады переподключают трубы, подающие тепло в социальные объекты и многоквартирные дома. Большегрузный автомобиль, который повредил теплотрассу, с места аварии убран»,— отметил глава района.

Напомним, восемь многоквартирных домов, школа №2, детдом и дом культуры — 960 человек — остались без отопления в поселке Балезино после того, как фура снесла компенсатор теплосети. Для жителей, оставшихся без теплоснабжения, организованы пункты временного размещения в школах № 3 и № 5.

Анастасия Лопатина