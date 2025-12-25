МЧС выложило кадры аварии, оставившей без тепла 960 жителей поселка в Удмуртии

Кадры ночной аварии на надземных теплосетях в поселке Балезино, в которые влетела фура, опубликовало ГУ МЧС по Удмуртии. В результате происшествия 960 жителей остались без тепла.

По уточненным данным, повреждение трубопровода на ул. Железнодорожной затронуло восемь многоквартирных домов, школу №2, детдом и ДК «Дружба». В школах №3 и №5 были развернуты пункты временного размещения. «Сегодня занятия в школах №2 и №3 отменены. Детские сады в микрорайоне стройки принимают детей»,— написал глава района Юрий Новойдарский в Telegram.

Он добавил, что сейчас коммунальщики переподключают трубы, подающие тепло. На помощь приехали специалисты из Глазова, ожидается бригада из Ижевска. Большегрузный автомобиль убран с места аварии.

По данным регионального Гидрометцентра, ночью 25 декабря температура в отдельных районах Удмуртии опустилась до -32 градусов. Днем ожидается до -25 градусов. Ветер — 3-8 м/с. Местами прогнозируется гололедица.