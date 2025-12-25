В Сочи задержан таксист, планировавший похитить у участника СВО почти 2 млн рублей

В Сочи задержан водитель такси, подозреваемый в попытке хищения более 1,9 млн руб. с расчетного счета погибшего участника специальной военной операции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В отношении сочинца возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, таксист получил от знакомого сим-карту, зарегистрированную на имя погибшего военнослужащего, и планировал получить доступ к денежным средствам с помощью специалистов в области компьютерных технологий. Планы злоумышленника были пресечены сотрудниками регионального подразделения ФСБ.

Подозреваемому, обвиняемому по ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств происшествия.

Вячеслав Рыжков