Византийский клуб потребовал освободить задержанного в Польше археолога Бутягина

Византийский клуб под председательством академика Сергея Карпова и заместителя главы Совета министров Крыма Георгия Мурадова заявил, что возможная экстрадиция задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина в Киев нарушит международное право. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Александра Бутягина Фото: Соцсети Александра Бутягина

«Возможная передача Александра Бутягина в руки киевских националистов преступна по мотивировке, нарушает международные правовые нормы и этику международного научного общения и ставит Польшу в ряд стран, отрицающих научные достижения в пользу сиюминутной политической конъюнктуры», — говорится в заявлении организации.

Участники клуба потребовали немедленного освобождения археолога польскими властями и призвали мировую научную общественность поддержать их обращение. Они подчеркнули, что в составе Мирмекийской археологической экспедиции под руководством Бутягина работали польские археологи.

Сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был арестован польскими спецслужбами 4 декабря во время поездки из Нидерландов на Балканы. Он отказался давать показания в прокуратуре. Варшавский суд заключил учёного под стражу на 40 дней.

23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны запрос об экстрадиции. По утверждению польских властей, на Украине Бутягину грозит до 10 лет лишения свободы.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. По данным украинских СМИ, речь идет о руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.

Анна Гречко