На пост главы Старого Оскола будут претендовать три кандидата

В конкурсе на должность руководителя администрации Старооскольского горокруга примут участие три кандидата. Соответствующие заявки и документы в конкурсную комиссию предоставили действующий врио главы округа Михаил Лобазнов, замначальника управления по подготовке спортивного резерва мэрии Владислав Ковальчук и местный предприниматель Андрей Деренко. Об этом сообщили в пресс-службе старооскольского совета депутатов.

Конкурс запланирован на 24 декабря. Члены комиссии проверят документы кандидатов и оценят их профессиональный уровень. Затем решение направят в совет депутатов для назначения главы Старого Оскола.

Михаил Лобзанов родился в 1979 году в Старом Осколе. В 2001 году окончил Московский государственный институт стали и сплавов по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Более семи лет проработал в строительных компаниях Старого Оскола. С 2014 по 2018 годы он замещал должность замначальника департамента по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Старооскольского горокруга. С 2018 года по апрель 2021-го там же исполнял обязанности замначальника департамента строительства и архитектуры. В апреле 2021-го перешел на работу в администрацию Губкинского горокруга, работал замглавы по строительству, затем — первым замглавы местной администрации. В июле того же года возглавил администрацию Губкинского горокруга. Владислав Ковальчук работает в администрации Старооскольского горокруга на посту заместителя начальника управления по обеспечению подготовки спортивного резерва. Ранее возглавлял управление соцзащиты мэрии. По данным Rusprofile, ИП Андрея Деренко зарегистрировано в 2025 году в Старом Осколе Белгородской области. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Господину Деренко принадлежат местные строительное ООО «Моса групп» и специализирующееся на переработке лома ООО «Спецкомплектбиотехника», а также подмосковное ООО «ТПКА», занимающееся оптовой торговлей универсальным ассортиментом товаров.

На прошлой неделе бывшего главу Старого Оскола Владимира Жданова, покинувшего пост в конце ноября, заключили в СИЗО на два месяца. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Владимир Жданов руководил Старым Осколом с 2024 года, сменив на посту Андрея Чеснокова, который стал директором Старооскольского филиала НИУ БелГУ. После отставки господина Жданова город возглавил Михаил Лобазнов в статусе врио.

