Лурье не разрешила Долиной пожить еще несколько месяцев в проданной квартире

Полина Лурье не позволит Ларисе Долиной еще несколько месяцев жить в проданной певицей квартире в Хамовниках. Об этом сообщила адвокат госпожи Лурье Светлана Свириденко.

Полина Лурье (справа)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Полина Лурье (справа)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми»,— сказала госпожа Свириденко ТАСС. По ее словам, Лариса Долина просила разрешить пожить в квартире, чтобы собрать вещи.

Лариса Долина продала Полине Лурье квартиру за 112 млн руб. летом 2024 года. Вскоре после заключения сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, и Хамовнический суд Москвы вернул ей право на недвижимость. Позже Верховный суд признал право на квартиру за Полиной Лурье.

