На Дону птицефабрику могут оштрафовать за невыполнение предписания

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку птицеводческого предприятия и выявили неисполнение ранее выданного предписания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Как следует из сообщения, руководство предприятия объяснило, что у них отсутствует возможности исполнения предписания в полном объеме. Затем проверка продолжилась в очном формате для осмотра территории предприятия. По итогам проверки за неисполнение предписания в отношении птицеводческого предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного решения, предписания). Согласно этой части, на должностных лиц накладывается штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Компании выдано новое предписание с установлением нового срока исполнения.

Константин Соловьев