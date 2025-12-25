Заинтересовавших Бастрыкина вымогателей нашла полиция в Ярославле

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве в отношении мужчин 28 и 18 лет. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С заявлением в полицию обратился житель Дзержинского района. Он сообщил, что ему и его знакомому под надуманным предлогом двое мужчин угрожали физической расправой, заставили оформить микрозаймы и перевести полученные деньги. Полиция по ходу проверки установила участников инцидента.

«В настоящее время полицией проводится комплекс оперативных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечения фигурантов к уголовной ответственности»,— сообщили в УМВД.

24 декабря председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего и доложить о результатах расследования. Центральный аппарат взял ситуацию под контроль.